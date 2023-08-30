Твердая решимость: как бойцы «Пятнашки» ведут бои под Авдеевкой

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

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За их плечами — работа на разных участках фронта.

На авдеевском направлении киевским силовикам противостоят подразделения опытных бойцов. За плечами — работа на разных участках фронта.

Но объединяет их одно — твердая решимость стоять до победы, даже в условиях плотного огневого воздействия врага. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Анастасии Авсюк.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении.