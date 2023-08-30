В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
Виктория Алакоз 11 0
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Фото: © РИА Новости
Вражеский беспилотник был сбит около четырех часов утра.
За текущую ночь над территорией Рязанской области был сбит второй украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около четырех часов утра по московскому времени.
Первый вражеский беспилотник в регионе этой ночью был сбит около 02:30 часов ночи.
Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА.