В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь

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Вражеский беспилотник был сбит около четырех часов утра.

За текущую ночь над территорией Рязанской области был сбит второй украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около четырех часов утра по московскому времени.

Первый вражеский беспилотник в регионе этой ночью был сбит около 02:30 часов ночи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА.