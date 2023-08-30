В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Специалисты будут выяснять, получила ли взлетно-посадочная полоса повреждения в результате атаки беспилотников.

В аэропорту Пскова 30 августа будут отменены все рейсы. Об сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Принято решение об отмене всех рейсов на сегодня до выяснения характера возможного повреждения ВПП (взлетно-посадочной полосы. — Прим.ред.). Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, серьезных повреждений нет. Однако на 100% заключение будет дано утром, пока этого сделать невозможно из-за темного времени суток.

Этой ночью в псковском аэропорту Минобороны отражало атаку беспилотников. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстановке в районе аэропорта.