Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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О пресечении попытки Киева совершить атаку сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны.

Текущей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Орловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт.