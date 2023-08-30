Нейросеть показала, как бы выглядел сейчас Майкл Джексон, если бы был жив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Leonhardt; 5-tv.ru

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29 августа королю поп-музыки могло исполниться 65 лет.

Весь мир поет песни Майкла Джексона. Королю поп-музыки вчера могло бы исполниться 65. А выглядеть он мог бы вот так — современный портрет показала нейросеть.

Майкл Джексон и сам славился созданием неповторимых образов. Повторить его лунную походку до сих пор пытаются миллионы. А уникальная манера исполнения узнается по первым нотам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на распродаже в Великобритании нашли утерянную игру для Sega с Майклом Джексоном.