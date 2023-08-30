МИД РФ: США рано или поздно проведут испытания новых ядерных боезарядов

Фото: www.globallookpress.com / Louie Palu

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Военные продолжают следить за Невадским ядерным полигоном.

Рано или поздно США проведут испытания новых ядерных боезарядов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на это указывает состояние Невадского ядерного полигона. Военные содержат в полной эксплуатационной готовности инфраструктуру, а также постоянно ее совершенствуют.

«Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — отметил Белоусов.

Он также подчеркнул, что для создания мира без ядерного оружия все страны должны придерживаться резолюции ООН от 2009 года об отказе от испытаний подобного вооружения. Дипломат напомнил, что РФ, как одна из стран, которая объявила добровольный мораторий на ядерные испытания в 1992 году, соблюдает взятые на себя обязательства.

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