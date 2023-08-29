В Новой Каховке сообщили о взрыве в офисе «Единой России»

Фото, видео: Telegram / Администрация Новокаховского городского округа / VGA_NovayaKahovka / Кастюкевич Live / kastyukevich_live; 5-tv.ru

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Жертв и пострадавших нет. Но что произошло?

Взрыв произошел в жилом доме в Новой Каховке Херсонской области, в котором находится местное отделение партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он рассказал, что все произошло около 21:00. Людей в этот момент помещении не было, жертв и пострадавших нет. Произошедшее Кастюкевич назвал террористическим актом, который направлен, по его мнению, на запугивание населения и работников партии.

«Ежедневно в общественную приемную идут люди. „Единая Россия“ в районах Херсонщины — это центры помощи, заботы и внимания для людей. И если нацисты решили, что таким образом они нас запугают или сорвут предстоящие выборы, то они глубоко ошибаются», — сказал Кастюкевич в видеообращении, опубликовав его в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских боевиков в ответ на обстрел поселка в Брянской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.