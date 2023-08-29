США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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В него войдут боеприпасы для ПВО, ракеты для HIMARS и другое оружие.

Соединенные Штаты Америки (США) выделили Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов (около 23,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«В его состав входят ракеты AIM-9 для ПВО, боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию», — говорится в документе.

Также США поставит Украине машины скорой помощи и запасные детали для переданной ранее техники. Вместе с тем Америка продолжит обучение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Дипломат собирал данные о ходе спецоперации на Украине.