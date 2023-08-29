Крупный пожар разгорается в горах в Геленджике

Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Fabio Pupin; 5-tv.ru

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К ликвидации возгорания привлекли 169 человек и более 30 единиц техники МЧС.

Крупный пожар разгорается в горах в окрестностях Геленджика. Видео начавшегося стихийного бедствия публикуют местные жители в соцсетях.

На кадрах, которые появились в распоряжении 5-tv.ru, видно, как огонь распространяется по лесным угодьям в горах над городом. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщают, что возгорание произошло в районе «Сафари-парка».

По данным оперативного штаба Краснодарского края, к тушению лесного пожара в районе Бобрукова Щель приступили пожарные бригады МЧС. К ликвидации возгорания привлечены 169 человек и 31 единица техники.

Также в тушении пожара задействовали вертолет Ми-8, но с наступлением темноты его работа была прекращена. Огонь продолжили тушить вручную, а вертолет возобновит работу с рассветом. Также сообщается, что ликвидацию пожара осложняют порывы ветра до 30 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ликвидировали пожар на Комсомольской площади (площади трех вокзалов), где загорелись пустые склады.