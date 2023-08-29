Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Троицкое

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Было зафиксировано два прилета.

Украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он указал, что было зафиксировано два прилета. Жилые дома и хозпостройки не повреждены, однако перебита линия электропередачи.

«Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области сообщили об обстреле Климовского района со стороны ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.