В Минэнерго РФ опровергли влияние «зависших рупий» на курс рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Читайте нас в: Дзен Новости

При чем тут индийская валюта?

В Минэнерго отреагировали на слова бывшего главы Минфина, а также банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаила Задорнова о влиянии «зависших рупий» на стоимость рубля. В ведомстве опровергли его заявления, передает агентство ТАСС.

В министерстве обратили внимание на то, что большая доля валютной выручки возвращается нефтяными компаниями. Поэтому конвертация индийской валюты не может провоцировать ослабление российского рубля.

«Заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — прокомментировали в Минэнерго.

Задорнов ранее заявил, что РФ сможет укрепить рубль лишь после решения проблемы «зависших рупий». По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года страна экспортировала в Индию товары на сумму 30 миллиардов долларов, а годовой импорт из республики составляет всего шесть-семь миллиардов долларов. Из-за этого в России накапливаются рупии, которые невозможно конвертировать или вернуть.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист перечислил способы укрепить курс рубля.