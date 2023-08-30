Должна знать каждая женщина: чем опасна мастопатия

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Как выявить симптомы этой болезни?

Что такое мастопатия и может ли эта болезнь спровоцировать рак груди? А когда нужно срочно идти к маммологу? Об этом рассказал aif.ru врач онколог-маммолог Александр Сойнов.

По мнению врача, многие женщины могут считать мастопатию своей индивидуальной особенностью. Однако новообразование не имеет симптомов. В то же время кто-то может сразу подозревать рак из-за тяжести и боли в груди. Например, во время беременности может возникать отечность и чувство дискомфорта в области молочных желез. Но не верны оба вывода.

«Мастопатия — это группа доброкачественных образований, к которым относятся, например, кисты или фиброаденомы молочных желез, которые характеризуются изменениями в тканях этих органов», — объясняет Сойнов.

Но игнорировать проблему также не стоит, поскольку это пусть и доброкачественное, но образование. Если чувство отечности и дискомфорта в области молочных желез не проходит, однозначно стоит обратиться к врачу для выявления симптоматики конкретного заболевания.

Обычно мастопатия возникает у женщин после 30 лет. Какие существуют предпосылки для развития болезни? Генетическая предрасположенность к этому заболеванию, нарушение гормонального баланса в организме (в частности, многие эндокринные нарушения).

Нерегулярный менструальный цикл;

Использование гормональных контрацептивов;

Беременность, лактация, ожирение, нервные расстройства;

Недостаток физической активности и стресс.

Симптомы могут обнаруживаться легко. Помимо боли и дискомфорта также могут быть выделения из сосков.

«Большинство вариантов мастопатий никогда не приводят к развитию рака молочной железы, но есть исключения. Например, сложные кисты или узловые фиброаденомы, которые увеличивают такой риск. При некоторых формах узловой мастопатии рекомендуется операция, обычно применяется секторальная резекция. Удаляются только узлы, сама молочная железа не затрагивается», — поясняет эксперт.

Необходимо регулярного проходить осмотр у врача-маммолога и делать УЗИ молочных желез до 35 лет и маммографию после 40 лет. Рекомендуется каждый месяц проводить самообследование груди — стоя и лежа.

«Профилактика мастопатии включает в себя регулярное, правильное питание, богатое витаминами и минералами, избегание стрессов, отказ от курения и умеренную физическую активность. Эффективность БАДов, йоги или соблюдения питьевого режима научно не доказаны, поэтому говорить об их эффективности сложно», — отметил эксперт.

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