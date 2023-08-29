Не игнорируйте: жителей Брянской области попросили укрыться из-за обстрелов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Украинцы обстреляли Климовский район региона.

Кримовский район Брянской области оказался сегодня под обстрелами украинских боевиков. Чтобы избежать трагедии, местная администрация призвала всех жителей в срочном порядке спуститься в укрытия и не игнорировать тревогу.

Первое сообщение о тревоге появилось в 15:47. Сообщается, что киевский режим обстрелял мирных жителей из РСЗО.

Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела поселка Климово пострадали пятеро местных жителей, в том числе, дети. Есть погибшие.

«В настоящее время погибли двое мирных жителей -мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорит губернатор.

Также повреждены административные здания и жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области.