Польская компания «кинула» Минобороны Украины на 95 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / GMinistry of Defense of Ukraine

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Лучшие «друзья» Киева пообещали поставить украинской армии оружие, которого нет до сих пор.

Польская компания Alfa задолжала Минобороны Украины около 95 миллионов долларов, не выполнив обязательства по поставкам вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на расследование украинских журналистов.

В материале говорится, что с апреля 2022 года Минобороны Украины заключило ряд контрактов с Alfa на поставку бронежилетов и баллистических шлемов, нескольких самоходных гаубиц «Гвоздика», боеприпасов калибра 122 миллиметра для гаубиц Д-30 и ракет для реактивных систем залпового огня «Град». При этом ни один из контрактов не был выполнен в срок и в полном объеме.

По данным журналистов, польская компания поставила только одну десятую часть обещанного боекомплекта для Д-30 и одну третью часть ракет для «Града», а переданные украинской армии «Гвоздики» были в состоянии, не соответствующем контрактным условиям.

При этом в июне 2022 года Минобороны Украины заключило с Alfa еще три контракта, зная, что компания не выполнила предыдущие договоренности. Половину суммы контракта поляки получили в качестве аванса.

Более того, в октябре с компанией подписывается еще один договор на поставки бронежилетов и касок для украинских военных. Отмечается, что каски так и не дошли до Украины, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистические испытания.

В итоге сумма задолженности Alfa по всем контрактам составила почти 95 миллионов долларов. Минобороны Украины сейчас пытается добиться от поставщика компенсации.

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