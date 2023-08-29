Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву видели в одном из московских кафе

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

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В прокуратуре подтвердили слова очевидцев.

Пропавшую без вести 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву заметили в одном из московских кафе. По данным источника 5-tv.ru, перекусить она решила в районе 13:00.

В столичной прокуратуре данную информацию подтвердили. Камеры видеонаблюдения зафиксировали посещение несовершеннолетней заведения на Волоколамском шоссе. Девушка прилично одета и имеет при себе рюкзак.

Примечательно, что последний раз спортсменка попала на камеры вчера вечером после того, как покинула тренировку. По предварительной информации, она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко. Позже ее носок был обнаружен на Покровской набережной.

Сейчас прокуратура занимается установлением местонахождения Горбачевой. На связь она не выходит.

После исчезновения подростка тревогу забила ее мама. Женщина уверяла, что ранее подобных инцидентов с Алиной не случалось. По некоторый информации, вместе они не проживают.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшая фигуристка Горбачева с девяти лет жила дома у тренера.