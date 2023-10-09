Алла Рид: «Была жизнь до „Голоса“ и была жизнь после»

Вокальное шоу талантов «Голос» разделило жизнь Аллы Рид на до и после

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В музыкальном шоу певица попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество.

Вокальное шоу талантов «Голос» разделило жизнь Аллы Рид на «до» и «после». В этом солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно призналась в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Безусловно, „Голос“ был очень серьезной чертой. Была жизнь до „Голоса“ и была жизнь после», — поделилась певица.

По словам Аллы Рид, ей повезло, что она приняла участие в четвертом сезоне проекта, потому что потом популярность шоу пошла на спад.

«Я еще успела вбежать в последний вагон, потому что после четвертого сезона уже так никто этот проект не смотрел, не обсуждал, то есть пошел спад. Четвертый сезон был последним вагоном. А первые три были бомбой!» — уверена артистка.

Как считает солистка театра «Градский Холл», телезрителей манила сама специфика шоу, когда наставники выбирали себе в команду участника, не видя его, а ориентируясь лишь на его вокальные данные и исполнение самой композиции.

«Безусловно, этот период я считаю своим, наверное, золотым», — заключила певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Рид стала заниматься музыкой.