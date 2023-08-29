Кого защитят от кредиторов? Путин встретился с главой ФССП Аристовым

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Какие темы затронули они в ходе беседы?

Портрет среднестатистического должника нарисовал сегодня на встрече с президентом в Кремле главный судебный пристав России. По словам Дмитрия Аристова, это мужчина или женщина в работоспособном возрасте 30-45 лет.

При этом у них нет официального дохода, они имеют единственное жилье. То есть взять с них, фактически, нечего.

Но работать с такими людьми все равно надо, причем корректно — это подчеркнул Владимир Путин. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный — о том, кому придется платить по счетам, а кого, наоборот, защитят от кредиторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебные приставы могут получить доступ к кредитным историям должников и звонкам от коллекторов. Как выяснили СМИ, идею Минюста поддержали в правительстве.

Законопроект должен защитить граждан от назойливых звонков и ночных СМС, а также от несправедливо назначенных пени и штрафов. При этом правозащитники отмечают, что большинство нарушений в этой сфере связано именно с телефонными разговорами.