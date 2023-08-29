Не учебная тревога: ВСУ обстреливают Климовский район Брянской области

В Брянской области сообщили об обстреле Климовского района со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Читайте нас в: Дзен Новости

Жителей региона призвали не игнорировать тревогу и экстренно спуститься в укрытия.

В Брянской области сообщили об обстреле Климовского района со стороны Вооруженных сил Украины. Об опасности мирных жителей предупредили в районной администрации.

«Внимание! Климовский район подвергается обстрелу», — сообщили в органе.

В администрации призвали граждан отнестись к сообщению ответственно, не игнорировать его и проследовать в укрытия. Обстрел начался в районе 16:00 по московскому времени.

В Минобороны сообщили, что в небе над Брянской областью был сбил вражеский БПЛА самолетного типа. Где именно упал аппарат ВСУ — не уточняется.

Губернатор региона Александр Богомаз в 16:44 сообщил о гибели местных жителей, среди них есть несовершеннолетний. Кроме того пострадали пять человек, среди них также есть дети. Медики оказывают им необходимую помощь.

Удары ВСУ пришлись на учебные заведения, жилые дома и административные здания. В регионе нарушено энергоснабжение.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку.