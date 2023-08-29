В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина из заданий ЕГЭ

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Произведения русских классиков изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении госэкзамена.

Информация об исключении произведений классиков русской литературы Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Минопросвещения.

Так, отмечается, что ни одно из произведений, являющихся вершинным произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы. Произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении госэкзамена.

При этом в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Островского, Фадеева, произведения о Великой Отечественной войне.

«Для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10 и 11 классах произведения, но и произведения из программы основной школы. <…> Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 года по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века (произведения Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя)», — заявили в министерстве.

Там добавили, что для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в том числе по произведениям русской классической литературы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову о том, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали ряд отечественных классиков, в том числе Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в перечне появились зарубежные авторы.