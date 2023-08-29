Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Украинская сторона реализовала атаку около 16:00.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ предприняли попытку совершения террористического акта в районе 16:00. Для удара по объектам на территории РФ они использовали БПЛА самолетного типа. ПВО своевременно обнаружили вражеский дрон и ликвидировали его.

В военном ведомстве не сообщили о разрушениях или пострадавших. Где именно упал сбитый летательный аппарат — также не уточняется.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем.