Ученые обнаружили самую прожорливую змею

Фото: www.globallookpress.com / David Northcott

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Рептилия способна проглотить добычу в пять раз больше себя.

Американские исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что африканская яичная змея способна проглотить добычу, превосходящую ее по массе в четыре-пять раз. Об этом пишет издание Journal of Zoology.

Dasypeltis gansi — довольно крупный вид змей. Длина некоторых особей может доходить до одного метра.

Уникальная прожорливость достигается этими рептилиями благодаря чрезвычайно подвижным костям черепа и сильно редуцированным зубам, которые позволяют им невероятно широко открывать пасть. Они способны проглотить яйцо целиком, не разрушая при этом скорлупу.

По словам ученых, этот вид змей может раскрывать рот в четыре раза шире, чем другие. Такая особенность появилась у них в процессе эволюции — яичная змея была вынуждена приспособиться к пище сферической формы, в то время как у змей, питающихся более вытянутой едой, такой необходимости не возникло.

Ранее 5-tv.ru писал, что нельзя делать после укуса змеи.