Исчезновение 16-летней фигуристки в Москве: что известно на данный момент

Фигуристка Горбачева последний раз попала на видео 18 августа в семь вечера

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Спортсменку продолжают искать все службы российской столицы.

В Москве накануне вечером пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Спортсменка исчезла после того, как вышла после тренировки с ледовой арены и направилась в сторону Преображенской набережной. По данным диписточника, до этого она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко.

Последний раз девушка появилась на камерах видеонаблюдения около 19 часов в районе Волоколамского шоссе. На кадрах Алина заходит в парк, расположенный рядом с Москвой-рекой. Недалеко от этого места обнаружили, предположительно, рюкзак Алины, сейчас следователи выясняют, так ли это. Одновременно правоохранители и волонтеры прочесывают местность.

Мама девушки Елена Горбачева рассказывает, что дочь никогда до этого не пропадала.

Также в социальных сетях появилась информация о подозрительном человеке, который был замечен недалеко от набережной. По словам спортсменок, тренирующихся с Горбачевой, ранее он преследовал их в том же районе.

Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Поиски фигуристки продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.