«Надо что-то делать»: звезда «СашиТани» шокировала фанатов худобой после родов
Актриса Анастасия Уколова поделилась переживаниями из-за резкого похудения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Свежее фото блондинки вызвало переполох в сети.
Редкое фото звезды сериала «СашаТаня» Анастасии Уколовой после родов спровоцировало нешуточный ажиотаж. Сбросившая вес после рождения сына актриса поделилась результатом преображения в социальных сетях.
На опубликованном снимке Уколова позирует в трендовом купальнике графитового цвета. Пресс знаменитость спрятала под купальным костюмом.
Выглядит она отлично, однако в подписи к фото сама звезда созналась: происходящие с ней метаморфозы все больше пугают ее. Не так давно молодая мама похудела до 49 килограммов.
Анастасия Уколова щегольнула изменениями в фигуре.
«Я вдруг поняла, что уже ну слишком худая, и надо что-то делать… На свадьбе у друзей с меня слетели оба кольца, обручальное и помолвочное. Благо я заметила и нашла их. Они мне стали супербольшими и теперь просто скатываются с пальца», — сообщила она.
В комментариях мнения по поводу увиденного разошлись. Нашлись и те, кто позицию Уколовой разделил.
«Настя, вам бы набрать не помешало»;
«Слишком худая»;
«Кто-нибудь, накормите ее»;
«Худышечка», — писали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал о стремительном похудении матери Даны Борисовой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.