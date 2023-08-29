Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Сорвана очередная попытка совершения Киевом теракта на российской территории.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 13:00 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Он перехвачен и потерпел крушение в Черном море», — говорится сообщения.

Часом ранее другой украинский беспилотник в небе над Крымом был сбит российским истребителем. Всего за последнее время российские военные предотвратили больше пяти попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать важные объекты в России. Ни одна из попыток успехом не увенчалась. Под особым контролем находятся территории в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ на расстоянии до семи километров и высоте до двух километров.