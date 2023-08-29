Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Доллар сегодня также достиг показателей 16 числа.

Курс евро по отношению у рублю сегодня продолжил укрепляться в ходе торгов на Московской бирже. В послеобеденное время показатели преодолели отметку в 104 рубля впервые с 16 августа текущего года. Информация об этом появилась на сайте торговой площадки.

После 15:00 по столичному времени стоимость европейской валюты подскочила до 104,08 рубля. Уже в 15:10 был зафиксирован небольшой спад — до 103,86 рубля.

Американский доллар также показал рост. Его стоимость зафиксировалась на отметке 96,17 рубля. В прошлый раз такой же показатель у валюты США был 16 августа.

Юань сегодня вырос на десять копеек. Его стоимость по состоянию на то же время составила 13,16 рубля. С 13:38 он подорожал на одну копейку.

В начале августа курс евро превышал отметку в 111 рублей. Стоимость доллара достигала 101,62 рубля. Центробанк РФ принял решение о поднятии ключевой ставки до 12% годовых, после чего иностранная валюта по отношению к рублю начала дешеветь. Тем не менее, показатели продолжают колебания.

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