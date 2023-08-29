Суд признал законным арест Игоря Стрелкова
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Мужчина проходит главным фигурантом по делу о призывах к экстремизму.
Суд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина. — Прим. ред.). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. По предъявленному обвинению ему грозит срок до пяти лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. К слову, об этом сообщила его супруга.