Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Противник был отброшен от села Вербовое на ореховском направлении.

Российские войска взяли под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Так, врага вытеснили с территорий недалеко от села Вербовое в Запорожской обласи. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по вражескому командному пункту», — приводит его слова ТАСС.

Защитники Донбасса повергли противника в бегство и выровняли фронт, подчеркнул Рогов. ВСУ еще несколько дней назад стали менее активны в районе села Работино, что недалеко от Вербового.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска «Южной» группировки отразили атаку ВСУ в районе Невельского.