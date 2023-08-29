Остался только носок: видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Фото, видео: 5-tv.ru

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О местонахождении девочки ничего не известно практически сутки.

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с Покровской набережной в Москве, где были обнаружены вещи пропавшей без вести 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Ищут спортсменку и на суше, и в воде — спасателями задействован катер.

Известно, что в поисковых мероприятиях участвуют не только полицейские и волонтеры, но и сотрудники Следственного комитета.

Последний раз Горбачеву видели вечером 28 августа. По предварительной информации, она во время тренировки поссорилась со своим наставником Софьей Федченко и покинула один из столичных катков. Обратно она не вернулась. Дома она также не появлялась.

Камеры видеонаблюдения последний раз зафиксировали ее неподалеку от ледовой арены. Позже на набережной был обнаружен ее носок, сообщают очевидцы.

Известно, что Алина Горбачева несколько лет жила дома у своего тренера. Федченко называли второй мамой фигуристки. Она обеспечивала девочке тренировки вместо мамы, которая не разделяла спортивные интересы дочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что найдены останки пропавшей пять лет назад телеведущей.