Все в огне: эксклюзивные кадры с места крушения Ми-8 в Челябинской области

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Челябиснкой области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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По предварительным данным, весь экипаж погиб.

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Сейчас в распоряжении 5-tv.ru появилось одно из первых видео с места падения вертолета.

На кадрах видно, что прибывшие к месту сотрудники продолжают бороться с огнем. По предварительным данным, в катастрофе погибли три человека, их личности в данный момент уточняются.

«С одной стороны две ноги и с другой стороны две ноги. Два пилота. Прямо видно их, вон они», — комментирует голос за кадром.

Предположительно, в результате происшествия погибли три человека. Их личности и подробности инцидента уточняются.

По словам очевидцев, вертолет упал рядом с поселком Прудный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области разбился Су-34.