Поголовные тесты ДНК на отцовство бессмысленны: почему их нужно сдавать заранее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch; Личный архив Александра Резника; 5-tv.ru

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Специалист по генетике считает, что проводить исследования в идеале нужно при планировании беременности.

В России продолжаются обсуждения по инициативе, призывающей проводить ДНК-тесты между новорожденными и их родителями. Врач-генетик Александр Резник рассказал 5-tv.ru, почему такого рода обследование полезно, но не только в рамках тестов на отцовство.

По словам эксперта, такой подход как генетическое тестирование и новорожденных детей, и, что более важно, тестирование будущих родителей еще при планировании — это перспективное направление, которое должно быть на слуху, о котором важно помнить, знать, и повышать осведомленность населения. Ведь таким образом можно не только выяснить, есть ли какая-то генетическая проблема у уже родившегося ребенка, но и оценить на риски рождения больного малыша заранее и предпринять что-то, чтобы избежать последствий.

Генетик напоминает, что в идеале узнавать о каких-либо наследственных болезнях, которые могут передаться от родителей или других кровных родственников к малышу, необходимо до беременности.

Что касается непосредственных тестов ДНК на отцовство, врач подчеркивает: они выполняются по каким-то показаниям.

«Делать их всем поголовного, наверное, большого смысла нет», — считает Резник.

При этом врач добавляет, что когда-нибудь генетическое тестирование будет выполняться всем гражданам без исключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что также от генетики может зависеть повышенная тактильность некоторых людей.