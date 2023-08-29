Вторая мама: пропавшая фигуристка Горбачева с девяти лет жила дома у тренера

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Вместе с наставницей спортсменка пережила многое — не только победы и триумфы, но и ссоры и жизнь в общаге.

В Москве без вести пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Об исчезновении заявила ее родная мать, однако известно, что жила девочка с девяти лет у своего тренера 27-летней Софьи Федченко. Кроме того, по предварительной информации, спортсменка перестала выходить на связь как раз после ссоры со свой наставницей.

Подробности о совместной жизни с воспитанницей Федченко рассказала в феврале агентству РИА Новости. По ее словам, девочке пришлось переехать к ней из-за времени, которое та затрачивала на дорогу на тренировки. Федченко забрала ее поближе к катку, потому что мама не имела возможности сменить место жительства.

Также Федченко рассказывала, что мама Горбачевой не разделала ее спортивные интересы — не была готова платить за тренировки и в целом не горела идеей сделать из ребенка звезду фигурного катания. Федченко же видела в ней потенциал и хотела лучшего. Сначала они жили в комнате общежития, после переехали в квартиру. Федченко называли второй мамой Горбачевой, та же не просто тренировала ее за свой счет, но и готова была оплачивать ей дальнейшее образование, даже если оно не будет связано с катком и коньками.

Сейчас следователи занимаются поиском Алины Горбачевой. 28 августа вечером она покинула один из столичных катков, однако ни на тренировку, ни в один из домой не явилась. Последний раз ее видели в парке, а личные вещи нашли неподалеку от места исчезновения у Покровской набережной.

Федченко набирала популярность как тренер. Горбачева под ее руководством перегнала гегемонию фигуристок Этери Тутберидзе на юниорских соревнований в РФ. Выпады в ее адрес однажды позволил себе даже Евгений Плющенко.

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