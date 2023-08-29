«Напряжение определенного уровня»: как Луна влияет на землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov; ifz.ru / Институт физики земли; 5-tv.ru

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Сразу несколько СМИ предупредили о возможной сейсмической опасности на Земле.

В августе астрономы пообещали россиянам сразу два суперлуния. Это событие, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего приближения к Земле естественного спутника.

Считается, что в такие моменты на планете возможны новые катаклизмы, в особенности землетрясения. В беседе с 5-tv.ru директор Института физики Земли РАН Рубен Татевосян объяснил, как на самом деле Луна влияет на природные явления.

По его словам, прямой связи между природными катастрофами и активностью спутника ученые так и не выявили. Утверждать можно лишь о косвенных показателях.

«Землетрясение происходит, когда напряжение в поле достигает определенного уровня. Существуют ослабленные зоны, так называемые зоны активных разломов, где это может реализоваться. Положение Луны вызывает лунные приливы (нечто похожее мы можем наблюдать, отслеживая гладь воды), поэтому ее положение может быть в большей или меньшей степени провоцирующим фактором, но не может быть причиной», — объяснил он.

Татевосян подчеркнул: и по сегодняшний день отрицать связь двух явлений со 100%-ой уверенностью ученые не возьмутся.

«С научной точки зрения, что Луна становится причиной землетрясений, обоснований нет. Но когда уже существует накопившееся напряжение, есть место, где это напряжение ослабленной зоны может реализоваться», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что индийский аппарат передал первые данные с Луны.