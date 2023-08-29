«Докажите»: Шаляпин вышел из себя из-за слов о постановочной смерти экс-жены

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Instagram* / shalyapin_official; 5-tv.ru

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Исполнитель возмущен тем, что кто-то решил «похайпить» на этой чувствительной теме.

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал слухи об инсценировке смерти его третьей жены — Татьяны Дэвис. В беседе с 5-tv.ru артист назвал все предположения «бредом и абсурдом», а также упрекнул сплетников в том, что они пиарятся на смерти другого человека.

«Это просто сумасшедшие иллюзии. Неадекватные те, которые пиарятся на смерти человека. Два года как нет Тани Дэвис на этом свете. Вы думаете, за два года никто бы не увидел Таню, если бы она жива была? <…> Дайте фотографию, докажите», — возмутился исполнитель.

Светскую львицу Александру Рашель, которая начала распространять неподтвержденную информацию, он упрекнул в попытке поднять себе рейтинг на неподходящей для этого теме. Сам Шаляпин признал, что тоже грешил желанием пиариться при любой возможности, но это давно в прошлом.

«Трагедию эту я несу уже два года. Каждый день Таню вспоминаю, и не укладывается в голове, как она так могла умереть. Мне нечего добавить, оправдываться за чьи-то фантазии», — сказал артист.

Татьяна-Клаудиа Дэвис была третьей супругой Шаляпина. Свадьбу они сыграли летом 2021 года в Лас-Вегасе, а через некоторое время она заболела коронавирусом.

Два месяца женщина провела в больнице, где и скончалась из-за последствий болезни. Дэвис похоронена в мавзолее в Канаде.

Погребальное сооружение включает в себя камеру, где размещаются останки умершей. По словам Шаляпина, мавзолей он еще ни разу не посещал из-за ряда факторов. Но родители Татьяны, с которыми певец общается каждый день, присылают ему фото и видео с места захоронения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рашель назвала умершую жену Шаляпина провинциалкой из Нижнего Новгорода, которая на самом деле жива и здорова.

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