«Уколы делают»: 86-летний Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию

Фото: www.globallookpress.com / Dmitriy Vorontsov

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Врачи уже приступили к активному лечению. Что случилось на этот раз?

Известный российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов подтвердил, что снова попал в больницу. В беседе с телеканалом «360» он подробно рассказал о назначенных процедурах и своем состоянии.

«Нормально, все обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали», — прокомментировал он.

По словам Дроздова, простым осмотром дело не ограничилось. Врачи приступили к внутримышечным инъекциям для стабилизации его состояния.

Информация о новой госпитализации 86-летнего ведущего просочилась в СМИ сегодня. По данным МК, мужчина попал в клинику с повышенными онкологическими показателями. Анализы насторожили врачей, и они решили провести обследование для выявления причин. Кроме того у Дроздова повышен холестерин и простатический специфический антиген.

Череда госпитализаций коснулась Дроздова в конце 2022 года. Первый раз он попал в больницу со сломанными ребрами. После выписки Николай Николаевич не сумел избежать последствий переломов — ему было трудно дышать и разговаривать. Зоолог продолжает наблюдаться у медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дроздов рассказал правду о проблемах с глазами.