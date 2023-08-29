Сотни тысяч бутылок вина планируют уничтожить во Франции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему власти страны обдумывают этот шаг?

Во Франции собираются утилизировать сотни тысяч бутылок вина. Правительство даже готово выделить на это 200 миллионов евро.

Все дело в резком падении спроса на напиток. Из-за этого мгновенно скопилась лишняя продукция, и теперь виноделы не знают, как избавиться от того, что производили годами.

Поэтому власти решили выкупить нереализованный товар и перегнать в этанол. Его можно будет использовать для изготовления духов и в других промышленных целях.

Также часть денег пойдет на вырубку виноградников. В одном только регионе Бордо собираются уничтожить более девяти тысяч гектаров угодий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума одобрила расширение поддержки российских виноделов и виноградарей.