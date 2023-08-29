Более 300 лампочек: как в Большом театре моют гигантскую люстру из хрусталя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitriy Kulikov; 5-tv.ru

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В этом году уникальному предмету исполнилось 140 лет.

Важное событие в Большом театре — гигантскую хрустальную люстру, украшающую Историческую сцену, аккуратно спустили вниз, чтобы очистить от пыли и помыть, а также заменить электропроводку и все лампочки — 336 штук. Вот такая генеральная уборка не обошлась и без сотрудников МЧС.

«Пока снимали люстру, она пересекла лучи пожарных излучателей, и система автоматической пожарной сигнализации сработала на пожар. Мы проверяем, все ли в порядке», — отметил сотрудник ведомства Владимир Литвинов.

Кстати, в этом году главной люстре Большого театра исполнилось 140 лет. Над ее созданием трудились чешские мастера.

Для изготовления почти девятиметровой конструкции весом более двух тонн использовали металл, сусальное золото, и, главное, 25 тысяч хрустальных украшений общим весом 260 килограммов.

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