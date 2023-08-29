Голый украинец пытался пересечь границу в нише для запасного колеса в багажнике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak; Telegram / Держприкордонслужби України / DPSUkrruptly.tv; 5-tv.ru

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Люди спасаются бегством, кто как может. Что было дальше?

Украинец в одних трусах пытался пересечь границу в нише для запасного колеса в автомобиле. О нахождении неожиданного багажа сообщили в Госпогранслужбе Незалежной.

Ведомством в Telegram-канале были опубликованы кадры с беженцем. Известно, что за рулем машины находилась его беременная жена-иностранка. После плодотворного осмотра пара устроила скандал на границе.

На место приехала полиция, которая собиралась эвакуировать машину. Тогда предприимчивая женщина решила инсценировать наезд на себя и легла под колеса. Пока пограничники и полицейские находились в недоумении из-за происходящего, она резко прыгнула в салон авто и нажала на газ — даже шлагбаум на границе не смог остановить ее.

Оба нарушителя границы были задержаны.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля прошлого года. Через день, 25 числа, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Новым указом от военное положение и мобилизация в стране были продлены до 15 ноября 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 12 тысяч мужчин пытались сбежать после введения военного положения на Украине.