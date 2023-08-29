«Переплюнуть их личную жизнь»: Стас Пьеха откровенно рассказал о бывших девушках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец обычно не обсуждает свою личную жизнь, если для этого нет веского повода.

Певец Стас Пьеха честно откровенно рассказал о том, почему его экс-возлюбленные иногда афишируют в социальных сетях подробности их отношений, пишет womanhit.ru. По мнению исполнителя, в публичных обсуждениях некоторых аспектов личной жизни нет смысла, если изначально для этого не было веского повода.

Тем не менее некоторые бывшие подруги певца порой не стесняются рассказывать в социальных сетях о том, что происходило в их отношениях.

Действия экс-подруг Стас Пьеха расценивает, как пиар за счет его громкого имени. По его мнению таким образом они извлекают для себя выгоду, монитизируют свои социальные сети.

«Понимаю, почему они так делают: раз у них нет других способностей и талантов, реальных, которые могли бы переплюнуть их личную жизнь, пусть пользуются», — говорит певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что традиционный брак провоцирует измены. Певец Стас Пьеха заявил, что считает гостевой брак самым приемлемым видом отношений. 42-летний артист отметил, что такой формат напрасно связывают со склонностью партнеров к походам на сторону.