EADaily: на восстановление экономики Украины уйдет не менее 25 лет

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukra

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Госсектор страны держится на плаву только благодаря иностранным вливаниям.

На восстановление экономики Украины уйдет не менее 25 лет. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на данные Польского института экономики.

Согласно статистике, которую приводит ведомство, страну уже покинуло более 20% населения. А безработица на Украине на сегодняшний день составляет 25%, да и ВВП упал на 30%.

Половина энергетической инфраструктуры страны перестала функционировать, а 40% предприятий значительно сократили свое производство. На фоне этого Киев увеличивает военные расходы в девять раз, хотя иностранные инвестиции значительно сократились.

Более того, по данным института, активно обесценивается национальная валюта Украины — инфляция уже составляет 27%. Больше всего дорожают продукты питания и транспорт.

Несмотря на то, что благодаря иностранным вливаниям в 32 миллиарда долларов Украине удалось сохранить госсектор, только за прошлый год дефицит бюджета составил 17, 5%. А текущий год, по прогнозам экспертов, будет еще тяжелее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдолг Украины обновил исторический рекорд.