Авиарейс Тюмень — Москва задержан на 11 часов
Фото: © РИА Новости / Сергей Русанов
На рейс зарегистрированы 105 пассажиров.
Регулярный рейс компании «Аэрофлот», следующий по маршруту Тюмень-Москва из аэропорта Рощино в столичный Шереметьево задержали на 11 часов. Об этом проинформировала уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Зарегистрированы на рейс 105 человек. Вылет по расписанию был назначен в 06:15 по местному времени (04:14 по московскому — Прим. ред.). Сейчас расчетное время, указанное на табло, сместилось на 17:25 (15:25 по московскому — Прим. ред.).
В транспортной прокуратуре причиной переноса назвали позднее прибытие судна. Ведомство внимательно следит за соблюдением прав пассажиров, зарегистрированных на задерживающийся рейс в Москву.
Ранее 5-tv.ru писал, что 28 августа аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты. Согласно данным табло, задержаны были более 15 рейсов. Ночью 26 августа в московских аэропортах был введен план «Ковер».