Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР

Пушилин: самые горячие точки в ДНР — в районе Урожайного и Старомайорского

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Все попытки ВСУ закрепиться на этих позициях предотвращаются силами России.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал самые горячие точки на фронте. Именно за эти территории ВС РФ И ВСУ ведут ожесточенные бои.

По словам общественного деятеля, территориями, требующими пристального внимания, успели стать районы около Урожайного и Старомайорского на южно-донецком направлении. Солдаты России окрестили эту территорию «серой зоной».

Противник сейчас не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. Наши ребята — артиллерия и авиация — очень четко отрабатывают попытки, не дают закрепиться ВСУ», — сказал Пушилин в эфире программы Владимира Соловьева.

За последнее время, по словам Пушилина, похвастаться существенными территориальными изменениями в районе ключевых поселков Марьино и Авдеевка не могут ни силы РФ, ни ВСУ. Неоднократные попытки переломить ситуацию со стороны украинских диверсантов терпят крах из раза в раз, однако, шансов у них нет, уверен врио главы региона.

«Что они делают? Они обстреливают Горловку. Упрутся, не получается — и по Горловке», — констатировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные расширили "серую зону" на авдеевском направлении.