Возможна отмена: Украине сообщили плохие новости о гарантиях безопасности США

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Уже в следующем году власть в Вашингтоне может смениться. Чем это опасно для Киева?

Администрация президента США Джо Байдена опасается трудностей при реализации обещанных украинской стороне гарантий безопасности. Действующая власть не сможет помешать будущей и вовсе отменить их. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Практические аспекты оказались трудными», — приводят авторы мнение западных политиков.

В материале отмечается, что инициатива о гарантиях получила широкую поддержку со стороны стран «Большой семерки». Тем не менее, Европа обеспокоена возможной победой экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на грядущих выборах. В ЕС уверены, что он в разы сократит объемы поставляемой Украине помощи.

Авторы обратили внимание, что американские чиновники сейчас ищут способы закрепить обещанные киевскому режиму гарантии, чтобы новая власть не смогла отменить их и оставить Киев без поддержки. Уточняется, что без участия США страны ЕС утратят самостоятельность в обеспечении Украины и не смогут помогать ей в необходимых объемах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи.