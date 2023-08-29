«Ей нужно регулярно „менять картинку“»: почему Слава привлекает сильных мужчин

Шаманка Христафарида: со Славой ужиться может не каждый из-за ее яркой натуры

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певица призналась, что ее бывший муж делал ей 28 предложений руки и сердца. Как так получилось?

Певица Слава рассказала в шоу на одном из федеральных каналов о том, что вернулась к своему бывшему мужу Анатолию Далицкому. Шаманка Христафарида объяснила изданию dni.ru, почему артистка пользуется популярностью среди мужчин.

По словам Христафариды, у Славы сильная женская энергия, которая буквально притягивает к себе представителей противоположного пола, причем тоже далеко не слабых. К тому же, артистка является яркой и самостоятельной натурой, в матрице которой «прослеживается линия бурных романтических приключений».

«Ужиться с такой может не каждый. Да и ей самой регулярно необходимо „менять картинку“», — считает Христафарида.

Признание о том, что бывший муж певицы делал ей предложение руки и сердца 28 раз, шаманка комментирует просто: эта цифра — не предел. И, несмотря на то, что супруги сходились и расходились уже дважды, даже заводили себе новые отношения, Христафарида уверена, что теплоту чувств можно вернуть, если сделаны нужные выводы и работа над ошибками. Если же нет — то ничего нового воссоединение, скорее всего, не принесет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Слава уходила от своего супруга.