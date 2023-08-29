Прокуратура Берлина закрыла дело о насилии против вокалиста Rammstein

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Тиля Линдеманна обвиняли в сексуальных притязательствах.

В Германии закрыли дело против вокалиста метал-групп Rammstein Тиля Линдеманна, сообщает издание Berliner Zeitung.

По данным немецких СМИ, прокуратура Берлина закончила проверку в отношении действий музыканта, которого подозревали в сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании. Напомним, сразу несколько женщин выдвинули серьезные обвинения в адрес вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна, который, по их словам, вел себя оскорбительно по отношению к ним, а также принуждал к интиму. Заявления вызвали общественный резонанс, однако сейчас, по информации источника издания, расследование завершено.

Сам вокалист каких-либо комментариев по данному поводу не давал, а в менеджменте Rammstein заявляли, что подобного быть не могло.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные проникли в берлинскую квартиру солиста Rammstein.