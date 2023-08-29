ФСБ задержала сторонника «Азова»*, готовившего теракт в Калужской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков;ЦОС ФСБ России;5-tv.ru
В отношении террориста возбуждено несколько уголовных дел.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который готовил теракт по поручению националистической группировки «Азов»*. В ведомстве рассказали, что злоумышленник намеревался подорвать объект критической инфраструктуры.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина оборудовал тайник, в котором правоохранительные органы нашли части самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению и переписку с украинским куратором.
В отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел за покушение на теракт, подготовку к государственной измене, участие в террористической организации и обучение в целях совершения теракта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в России.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.