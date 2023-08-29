Жаркая ночь: природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром

Природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Не исключено, что это был умышленный поджог сухой травы.

Жители кубанского Армавира провели сегодня бессонную ночь. Недалеко от границ города вспыхнул природный пожар.

Загорелась сухая трава, а сильный ветер стал сносить пламя в сторону жилых домов. Но, благодаря усилиям пожарных и добровольцев, огонь удалось остановить.

Сейчас выясняют причины его возникновения. Не исключено, что это был умышленный поджог сухой травы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Греция пытается справиться с тремя крупными лесными пожарами — в разных частях страны. С возгоранием пытаются справиться сотни пожарных бригад, но работу осложняет сильный ветер и высокие температуры.

Пламя бушует в греческом городе Александруполис — огонь испепеляет дома местных жителей. Жертвами пожара стали около 20 человек.