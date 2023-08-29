Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

ВС РФ продолжают громить противника.

Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения «Викинг» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости, опубликовавшее кадры уничтожения противника.

Прежде стало известно, что российские десантники уничтожили подразделение ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, боевую технику противника удалось вывести из строя благодаря точным ударам из малых реактивных огнеметов со специальными термобарическими зарядами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО.