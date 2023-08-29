Минобороны Украины: план мобилизации в стране еще не выполнен

Резников: план мобилизации на Украине еще не выполнен

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform

Читайте нас в: Дзен Новости

Будет ли новая волна массового призыва?

План мобилизации на Украине еще не выполнен до конца, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен», — цитирует его украинское издание «РБК-Украина».

При этом Резников заверил, что власти не намерены объявлять новую мобилизацию, поскольку «еще есть ресурс». Но так ли это на самом деле? Ведь на поле боя Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют живую силу убитыми и ранеными.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский признался, что военное руководство его страны попросило усилить мобилизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.