«Искали до поздней ночи»: каковы шансы найти пропавшую во время дайвинга в Египте россиянку

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.ru

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Кристина Осипова погрузилась на слишком большую глубину, больше ее никто не видел. Капитан спасательного судна рассказал о ходе поисков и перспективах.

Тело пропавшей во время дайвинга в Хургаде россиянки Кристины Осиповой, скорее всего, унесло течением в океан, поэтому шансы когда-нибудь обнаружить ее тело практически равны нулю. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал капитан спасательного судна из Египта Мустафа Набиль. Он рассказал, что сразу после звонка с сообщением о происшествии в пятницу, тру корабля отправились на поиски. Вскоре встретились с судном, на котором находились другие дайверы, участвовавшие в погружении.

Люди на борту заявили, что в этой области погружались девять человек, задача была спуститься на глубину 37 метров, чтобы увидеть красивые пещеры и заплыть внутрь. Пропавшая женщина и ее муж решили погрузиться глубже, хотя у них не было с собой специального оборудования, имелись только обыкновенные баллоны с кислородом. На определенном уровне появилось ощущение опьянения, сыгравшее с супругами злую шутку. Когда мужчина поднялся и пришел в себя, жены рядом не было.

«Ее муж сказал, он начал терять сознание, то, что мы называем азотным наркозом, и из-за этого достиг глубины в 122 метра… Мы искали ее на поверхности, в разных местах вокруг той области, где она могла предположительно всплыть, однако поиски не принесли успеха. Мы искали ее с 15:30 и до поздней ночи, но тела на поверхности воды мы так и не обнаружили», — рассказал Набиль.

Спасатели все еще продолжают поиски Осиповой, они также проинформировали все суда в окрестностях о необходимости позвонить в полицию, если на поверхности будет замечено тело. Вчера один из известнейших египетских дайверов, он держит рекорд по одиночному погружению на глубину 342 метра, погружался в той области, которую описал муж пропавшей женщины. Но и это не принесло никаких результатов.

Капитан отметил, что в этой местности песчаное дно, так что тело девушки могло унести течением в океан, где глубина достигает 300 метров. Скорее всего, добавил Набиль, полагаясь на свой опыт, именно это и произошло с Осиповой, и едва ли ее тело когда-нибудь всплывет на поверхность.

«Я не верю, что тело когда-нибудь найдут. Десять лет назад у нас был случай, когда очень известный дайвер погружался на большую глубину рядом с океаном, и с тех пор как он погрузился, его так никто и не обнаружил», — заключил капитан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин погиб в результате нападения акулы в Хургаде.