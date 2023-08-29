Пиротехника выстрелила в лицо британской певице Элли Голдинг во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawn Fletcher-Park; 5-tv.ru

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Исполнительница получила широкую популярность благодаря песне, ставшей саундтреком в фильме «50 оттенков серого».

Шоу со спецэффектами едва не обернулось больничным для британской певицы Элли Голдинг. Артистка, известная саундтреком к скандальному фильму «50 оттенков серого», во время исполнения своего нового хита получила удар пиротехникой по лицу.

Певица выругалась прямо в микрофон, а потом схватилась за лицо и убежала подальше от сценического фейерверка. Однако после заминки выступление все-таки продолжила, чтобы не расстраивать фанатов.

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